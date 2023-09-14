Россияне обстреляли Херсонскую область, убив шестилетнего мальчика. Его брат в тяжелом состоянии

14 сентября, 08:51
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Российские снаряды попали в дом в Новодмитровке (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Российские снаряды попали в дом в Новодмитровке (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Новодмитровка Белозерской общины Херсонской области в ночь на четверг, 14 сентября. Погиб шестилетний ребенок, еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Российские снаряды попали в частный дом и территории вокруг него. В результате атаки шестилетний мальчик получил несовместимые с жизнью травмы, его 13-летнего брата госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Также ранены трое соседей. Они пытались помочь, но попали под огонь российских войск. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Херсонская областная прокуратура
Фото: Херсонская областная прокуратура
Херсонская областная прокуратура
Фото: Херсонская областная прокуратура
Херсонская областная прокуратура
Фото: Херсонская областная прокуратура

Офис генпрокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Всего с начала развязавшейся полномасштабной войны Россия убила в Украине 503 детей, ранила 1122.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Херсонская область Ребенок Война России против Украины

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