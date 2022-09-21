В Новоайдаре взорвалось здание, где оккупанты разместили свою базу — видео 21 сентября, 15:20 В Новоайдаре взорвали штаб оккупантов (Фото:Кадр видео СтратКом ВСУ)

В оккупированном Новоайдаре Луганской области подорвали здание, где российские оккупанты разместили склад БК и живую силу.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале СтратКом ВСУ.

«Курение в неустановленном месте на складе БК и расположении живой силы… Привет, мобилизация», — говорится в подписи к ролику.

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20 сентября в районе Новоайдара подтвержден успешный удар по району сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.

Кроме того, в районе населенного пункта Сватово подразделения Сил обороны ударили по району сосредоточения вражеской живой силы.



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