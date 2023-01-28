Десятки погибших оккупантов. В Новоайдаре Луганской области произошла «бавовна» в больнице, где лечились российские военные 28 января, 17:41 В Новоайдаре Луганской области произошла «бавовна» в больнице, где лечили россиян (Фото:Скриншот с видео Минобороны РФ)

В Новоайдаре Луганской области произошел взрыв в больнице, где лечились российские оккупанты.



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, есть «десятки погибших орков»

«Не долечились. У кобзона аншлаг. sold out обеспечил хлопок», — написал глава ОВА.

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В Минобороны страны-агрессора заявили, что причиной «бавовны» стал «намеренный» удар HIMARS. По данным россиян, взрыв произошел около 7:30 утра 28 января.

В МО РФ заявили, что в «действующем гражданском медучреждении якобы «оказывали помощь местному населению и военнослужащим».

В Минобороны РФ признали гибель 14 человек, находившихся в больнице, однако не стали уточнять, были ли они военнослужащими оккупационной армии.

Российские издания также обнародовали видео из больницы в Новоайдаре после взрыва.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты активно переоборудуют больницы на оккупированных территориях в военные госпитали и даже отказывают местным жителям в медпомощи из-за того, что больницы переполнены ранеными оккупантами.

