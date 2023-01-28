Десятки погибших оккупантов. В Новоайдаре Луганской области произошла «бавовна» в больнице, где лечились российские военные
В Новоайдаре Луганской области произошла «бавовна» в больнице, где лечили россиян (Фото:Скриншот с видео Минобороны РФ)
В Новоайдаре Луганской области произошел взрыв в больнице, где лечились российские оккупанты.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, есть «десятки погибших орков»
«Не долечились. У кобзона аншлаг. sold out обеспечил хлопок», — написал глава ОВА.
В Минобороны страны-агрессора заявили, что причиной «бавовны» стал «намеренный» удар HIMARS. По данным россиян, взрыв произошел около 7:30 утра 28 января.
В МО РФ заявили, что в «действующем гражданском медучреждении якобы «оказывали помощь местному населению и военнослужащим».
В Минобороны РФ признали гибель 14 человек, находившихся в больнице, однако не стали уточнять, были ли они военнослужащими оккупационной армии.
Российские издания также обнародовали видео из больницы в Новоайдаре после взрыва.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты активно переоборудуют больницы на оккупированных территориях в военные госпитали и даже отказывают местным жителям в медпомощи из-за того, что больницы переполнены ранеными оккупантами.
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