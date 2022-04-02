В ночь вторжения Россия хотела уничтожить всю киберзащиту Украины — СБУ

2 апреля, 17:58
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С начала полномасштабной агрессии РФ выявлено и нейтрализовано более 120 мощных кибератак (Фото:techfunnel.com)

С начала полномасштабной агрессии РФ выявлено и нейтрализовано более 120 мощных кибератак (Фото:techfunnel.com)

В ночь полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, РФ хотела уничтожить всю киберзащиту Украины.

Об этом сообщает СБУ.

«С начала полномасштабной агрессии РФ оперативно выявлено и нейтрализовано более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины. Наибольшее их количество пришлось на ночь вторжения — именно тогда враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что эффективная работа СБУ и других органов кибербезопасности не позволила агрессору использовать киберпространство для получения военных преимуществ.

«Сотрудники СБУ обезвредили все попытки оккупантов парализовать стратегически важные украинские электронные ресурсы или использовать их для распространения пропагандистских материалов», — добавили в СБУ.

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В частности, удалось предотвратить взлом IТ-систем объектов критической инфраструктуры, операторов связи и СМИ.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Киберзащита Кибератаки Война России против Украины

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