В ночь подсчета голосов российские хакеры попытались атаковать системы ЦИК - Аваков Вчера, 21:15 1477 Цей матеріал також доступний українською МВД Арсен Аваков МВД

В ночь подсчета голосов системы Центральной избирательной комиссии подверглись атаке со стороны российских хакеров, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, это были не массовые кибератаки с целью узнать об уязвимых местах системы ЦИК.

"Мы дали нашим соседям не так много возможностей с технической стороны вмешиваться в избирательный процесс. Вместе с тем, в ночь подсчета голосов мы фиксировали попытки вмешательства в нашу систему через киберугрозы. Это были не массовые атаки. Они разведывали возможности наших систем", - сказал Аваков.

Напомним, что Служба внешней разведки Украины перед выборами предупредила о намерении РФ организовать беспрецедентные кибератаки на серверы ЦИК и окружных комиссий, заразив их вирусом-закладкой.