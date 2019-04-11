В ночь подсчета голосов российские хакеры попытались атаковать системы ЦИК - Аваков
В ночь подсчета голосов системы Центральной избирательной комиссии подверглись атаке со стороны российских хакеров, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам, это были не массовые кибератаки с целью узнать об уязвимых местах системы ЦИК.
"Мы дали нашим соседям не так много возможностей с технической стороны вмешиваться в избирательный процесс. Вместе с тем, в ночь подсчета голосов мы фиксировали попытки вмешательства в нашу систему через киберугрозы. Это были не массовые атаки. Они разведывали возможности наших систем", - сказал Аваков.
Напомним, что Служба внешней разведки Украины перед выборами предупредила о намерении РФ организовать беспрецедентные кибератаки на серверы ЦИК и окружных комиссий, заразив их вирусом-закладкой.