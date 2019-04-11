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Спецтема: Выборы президента Украины

В ночь подсчета голосов российские хакеры попытались атаковать системы ЦИК - Аваков

Вчера, 21:15
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В ночь подсчета голосов российские хакеры попытались атаковать системы ЦИК - Аваков - фото

МВД

Арсен Аваков

В ночь подсчета голосов системы Центральной избирательной комиссии подверглись атаке со стороны российских хакеров, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, это были не массовые кибератаки с целью узнать об уязвимых местах системы ЦИК.

"Мы дали нашим соседям не так много возможностей с технической стороны вмешиваться в избирательный процесс. Вместе с тем, в ночь подсчета голосов мы фиксировали попытки вмешательства в нашу систему через киберугрозы. Это были не массовые атаки. Они разведывали возможности наших систем", - сказал Аваков.

Напомним, что Служба внешней разведки Украины перед выборами предупредила о намерении РФ организовать беспрецедентные кибератаки на серверы ЦИК и окружных комиссий, заразив их вирусом-закладкой.

Теги:   Кибератаки Арсен Аваков ЦИК Украины

Спецтема   Выборы президента Украины

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