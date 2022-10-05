В ночь на 5 октября Украину атаковали более десятка вражеских дронов — Воздушные силы 5 октября, 12:19 Армия РФ снова применила иранские дроны (Фото:JulianRoepcke/Twitter)

В ночь на среду, 5 октября, около 12 дронов атаковали Украину с юга.



Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.



По его словам, около 12 дронов атаковали украинскую территорию с юга страны, шесть из них были сбиты, три — зенитными ракетными войсками на юге, а также три — авиацией Воздушных сил.

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Спикер отметил, что такие серьезные виды вооружения применяются для противодействия вражеским беспилотникам, учитывая сейрозные угрозы.

«Угрозы серьезные. Мы видим, что в Белой Церкви есть определенные попадания… Это опасность, поэтому будем применять любые силы и средства, доступные нам, для того, чтобы обезопасить наших граждан и наши Вооруженные силы и другие силы обороны. И будут применяться и авиация, и зенитные ракетные войска, и все силы и средства, которыми можно сбивать», — сказал Игнат.

Он добавил, что в настоящее время РФ ищет слабые места в противовоздушной обороне Украины.



Российские оккупанты дважды за ночь 5 октября атаковали дронами-камикадзе Белую Церковь. Всего зафиксировали шесть попаданий и шесть взрывов. В результате атаки оккупантов пострадал один человек. Также была повреждена инфраструктура.

Кроме того, на южном направлении зенитно-ракетные подразделения Украины уничтожили шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136.



Фото: Инфографика НВ