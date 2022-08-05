Оккупанты вновь обстреляли Никополь

5 августа, 01:23
Спасатели ликвидируют последствия обстрелов Никополя (Фото:ГСЧС)

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов Никополя (Фото:ГСЧС)

В ночь на пятницу, 5 августа, российские войска вновь обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об обстреле сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. В данный момент он не сообщил подробностей о разрушениях или пострадавших.

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Ранее Евтушенко сообщил, что день в Никополе прошел относительно спокойно.

«Обстрелов, боевых действий, техника и живая сила оккупантов не зафиксированы. На противоположном берегу пока движение вражеской техники не наблюдается. Но, имея определенную информацию, прошу вас соблюдать правила двух стен или находиться в бомбоубежище», — заявлял Евтушенко.

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Войска РФ выпустили по городу Никополь в Днепропетровской области более 1100 реактивных снарядов с начала полномасштабного вторжения.

https://www.youtube.com/watch?v=IoQT110JzME
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Днепропетровская область Война в Украине Никополь Война России против Украины

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