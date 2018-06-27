27 июня 2018, среда

В ночь на 27 июня в Киеве отменят один из ночных маршрутов

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Маршрут № 92Н не будет работать
Фото: Киевпастранс via Facebook

Маршрут № 92Н не будет работать

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщает, что в ночь на 27 июня в столице не будет работать ночной троллейбус № 92Н.

Движение троллейбуса будет отменено в связи с заменой контактного провода на Воздухофлотском путепроводе и сезонным регулированием контактной сети на улице Щербаковского.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте города необходимо для развития и обновления транспортной инфраструктуры столицы.

По его словам, повышение стоимости проезда в городском транспорте связано с тем, что нынешняя себестоимость проезда гораздо выше, чем стоимость билета.

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