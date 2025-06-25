Россия атаковала Украину шахедами, в Харькове и Запорожье прогремели взрывы

25 июня, 02:15
Атака на Киев 17 июня (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на 25 июня в нескольких регионах Украины была зафиксирована массовая активность вражеских беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО находятся в боевой готовности.

04:35 Воздушные силы сообщают о группе БпЛА с Днепропетровщины на Полтавщину.

Также фиксируются пуски КАБ вражеской тактической авиацией на востоке Харьковщины.

Кременчуг — БпЛА в направлении города.

02:19 Взрывы были слышны в Запорожье. В результате атаки РФ в одном из районов города выбиты окна в домах, повреждены машины, сообщил руководитель ОВА Федоров.

02:15 В Харькове прогремел ряд взрывов, сообщает Суспільне.

Воздушные силы сообщают, что зафиксированы следующие направления движения БпЛА:

В направлении города Вилково (Одесская область);

С севера на город Харьков — одновременно несколько групп дронов;

С территории Харьковщины в направлении Днепропетровской области;

Вдоль Кинбурнской косы курсом на Николаевскую область;

В северном направлении в пределах Николаевской области;

На севере Харьковщины — активные маршруты БпЛА;

С севера на город Сумы;

На юге Николаевщины — движение в северо-восточном направлении.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   БПЛА Война России против Украины шахеды атака шахедов

Поделиться:

