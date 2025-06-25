Россия атаковала Украину шахедами, в Харькове и Запорожье прогремели взрывы
Атака на Киев 17 июня (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на 25 июня в нескольких регионах Украины была зафиксирована массовая активность вражеских беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО находятся в боевой готовности.
04:35 Воздушные силы сообщают о группе БпЛА с Днепропетровщины на Полтавщину.
Также фиксируются пуски КАБ вражеской тактической авиацией на востоке Харьковщины.
Кременчуг — БпЛА в направлении города.
02:19 Взрывы были слышны в Запорожье. В результате атаки РФ в одном из районов города выбиты окна в домах, повреждены машины, сообщил руководитель ОВА Федоров.
02:15 В Харькове прогремел ряд взрывов, сообщает Суспільне.
Воздушные силы сообщают, что зафиксированы следующие направления движения БпЛА:
В направлении города Вилково (Одесская область);
С севера на город Харьков — одновременно несколько групп дронов;
С территории Харьковщины в направлении Днепропетровской области;
Вдоль Кинбурнской косы курсом на Николаевскую область;
В северном направлении в пределах Николаевской области;
На севере Харьковщины — активные маршруты БпЛА;
С севера на город Сумы;
На юге Николаевщины — движение в северо-восточном направлении.