В Днепре прогремели взрывы

24 августа, 03:07
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Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на четверг, 24 августа, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В Днепре были слышны взрывы.

03:35 Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о «прилете» в Днепре.

«Прилет. Есть пострадавшие. Вся информация впоследствии. Ничего не публикуем в соцсетях! Все службы работают», — сказал он.

Видео дня

В Днепре слышны взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщают о работе ПВО в Днепропетровской области.

По состоянию на 02:50 карта тревог выглядит так:

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Беспилотник Днепропетровская область БПЛА Война в Украине Город Днепр Война России против Украины

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