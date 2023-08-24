В Днепре прогремели взрывы
Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на четверг, 24 августа, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В Днепре были слышны взрывы.
03:35 Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о «прилете» в Днепре.
«Прилет. Есть пострадавшие. Вся информация впоследствии. Ничего не публикуем в соцсетях! Все службы работают», — сказал он.
В Днепре слышны взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщают о работе ПВО в Днепропетровской области.
По состоянию на 02:50 карта тревог выглядит так: