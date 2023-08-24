В Днепре прогремели взрывы 24 августа, 03:07 Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на четверг, 24 августа, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В Днепре были слышны взрывы.

03:35 Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о «прилете» в Днепре.

«Прилет. Есть пострадавшие. Вся информация впоследствии. Ничего не публикуем в соцсетях! Все службы работают», — сказал он.

Видео дня

В Днепре слышны взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщают о работе ПВО в Днепропетровской области.



По состоянию на 02:50 карта тревог выглядит так:

Фото: alerts.in.ua