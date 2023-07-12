В Киевской и ряде других областей звучала тревога 12 июля, 06:56 Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на среду, 12 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога . В частности, в Киеве и Киевской области.

Карта тревога по состоянию на 06:55



Фото: alerts.in.ua

05:50 Воздушные силы сообщают об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.



Карта тревога по состоянию на 04:15



Видео дня

Фото: alerts.in.ua

04:06 КМВА: Враг совершил очередную воздушную атаку на столицу. На этот раз, по предварительной информации, он вновь использовал барражирующие боеприпасы типа «Shahed». Воздушная тревога продолжалась более 2 часов. Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами и средствам ПВО.



01:57 КМВА: «Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!



01:55 КОВА сообщила о движении враждебных БПЛА в Киевской области.



01:50 СМИ сообщают о взрывах в Киеве.



01:25 Мониторинг вражеской активности сообщает, что враждебные цели на Киев будут заходить с левого берега.



01:25 В КМВА подтвердили угрозу атаки «шахедами» на Киев.



01:24 Воздушные силы сообщают об угрозе атаки «шахедов» в Киеве



Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Кировоградской и Киевской областях.

Карта тревог по состоянию на 01:15

Фото: alerts.in.ua