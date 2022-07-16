В Никопольском районе сменили время комендантского часа

16 июля, 16:27
В субботу, 16 июля, Россия ударила из Градов по жилым кварталам Никополя. (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В субботу, 16 июля, Россия ударила из Градов по жилым кварталам Никополя. (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

С субботы, 16 июля, в Никопольском районе Днепропетровской области увеличивается продолжительность комендантского часа. Он будет начинаться в 21:00 и заканчиваться в 5:00.

Об этом сообщил начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram.

«Ввести на территории Никопольского района (Никопольской, Покровской, Марганецкой городских, Томаковской, Красногригорьевской поселковой, Мировской, Первомайской, Покровской сельских территориальных общин) Днепропетровской области комендантский час с 21:00 до 05:00, начиная с 16 июля», — говорится в распоряжении, которое опубликовал Етушенко.

Видео дня

Утром в субботу, 16 июля, Россия ударила из Градов по жилым кварталам Никополя. В результате атаки погибли два человека, их тела достали из-под завалов жилого дома.

Оккупанты выпустили по городу 53 ракеты. Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Комендантский час Днепропетровская область Никополь

Эксклюзивы НВ

Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Не все так трагично, как кажется

В последнее время, что не новость, то очередной апокалиптический сценарий — инфляция, рецессия, войны, голод — хочется спрятаться и переждать до лучших времен. Так было и в начале этой недели, но в конце мы все же услышали о свете в конце тоннеля.

16 июля, 13:40
Эксперты
Военнослужащие Беларуси на практических занятиях (Фото:t.me/modmilby)
«Лукашенко направляет их к границе» /
Что делают «замученные, уставшие» военные Беларуси вблизи Украины — интервью с журналистом из Минска
16 июля, 12:57
Страны
Андрюс Тапинас (Фото:Laisvės TV/Facebook)
«Это наш общий враг» /
Литва могла стать целью России. Как Балтийская страна будет обороняться в случае нападения Кремля — интервью
16 июля, 08:29
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X