В Никопольском районе сменили время комендантского часа 16 июля, 16:27 В субботу, 16 июля, Россия ударила из Градов по жилым кварталам Никополя. (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

С субботы, 16 июля, в Никопольском районе Днепропетровской области увеличивается продолжительность комендантского часа. Он будет начинаться в 21:00 и заканчиваться в 5:00.

Об этом сообщил начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram.

«Ввести на территории Никопольского района (Никопольской, Покровской, Марганецкой городских, Томаковской, Красногригорьевской поселковой, Мировской, Первомайской, Покровской сельских территориальных общин) Днепропетровской области комендантский час с 21:00 до 05:00, начиная с 16 июля», — говорится в распоряжении, которое опубликовал Етушенко.

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Утром в субботу, 16 июля, Россия ударила из Градов по жилым кварталам Никополя. В результате атаки погибли два человека, их тела достали из-под завалов жилого дома.

Оккупанты выпустили по городу 53 ракеты. Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.

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