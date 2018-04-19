В Никополе задержали террориста, находившегося в международном розыске

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Задержанному инкриминируют попытку
Фото: полиция

Задержанному инкриминируют попытку "свержение конституционного строя" в Стамбуле в 1996 году

Правоохранители Никополя Днепропетровской области задержали 41-летнего гражданина Турции, находившегося в международном розыске по линии Интерпола.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

"С марта 2018 гражданин Турции находился в международном розыске за терроризм и насильственное свержение конституционного строя. Эти преступления были им совершены в 1996 году в городе Стамбул", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде экстрадиционного ареста и последующей высылки в Турцию.

Ранее сообщалось, что на украинской границе задержали разыскиваемого Интерполом румына.

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