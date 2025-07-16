В Никополе россияне ударили дроном по спасателям, которые тушили авто после атаки — есть раненые
В Никополе оккупанты атаковали дроном спасателей (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)
Вечером среды, 16 июля, в Никополе Днепропетровской области российские оккупанты ударили FPV-дроном по спасателям, которые тушили пожар после атаки на авто. Трое чрезвычайников получили ранения.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
В результате атаки также пострадали двое гражданских — мужчина и женщина.
Пострадавших госпитализировали. Пожар был ликвидирован.