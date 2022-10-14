За сутки оккупанты повредили более почти 40 частных и многоквартирных домов в Никополе

14 октября, 06:15
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Последствия обстрелов Никополя (Фото:Евгений Евтушенко/Telegram)

Последствия обстрелов Никополя (Фото:Евгений Евтушенко/Telegram)

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что за сутки оккупанты повредили почти 40 домов в Никополе.

В городе также повреждены больница, детский сад, детский развлекательный центр, музей, церковь, магазин, почта, рынок, линии газо- и электросети.

Осколочные ранения получил житель Никополя. Сейчас его состояние стабильное, находится в больнице.

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«Искренне желаю вам тихую ночь, а врагам справедливого наказания», — сообщил Евтушенко.

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https://www.youtube.com/watch?v=_ILu-T_ZJTQ
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Днепропетровская область Война в Украине Никополь Война России против Украины

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