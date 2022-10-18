В Николаевской области заметили иранские дроны-камикадзе — Ким
Shahed-136 (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)
Во вторник, 18 октября, в Николаевской области зафиксировали наличие иранских дронов-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
«Мопеды в области», — заявил Ким.
По его словам, сейчас происходит поиск иранских дронов.
Позже он также прокомментировал заявления коллаборантов и оккупантов в Херсонской области о том, что они планируют отступать.
«Все эти высказывания оккупантов, что они будут отходить и принимать сложные решения — какой-то обман, если честно. Думаю, собака не там зарыта», — заявил он.
18 октября агентство Reuters сообщило, что Иран готовится предоставить РФ ракеты «земля-земля» в добавок к большому количеству дронов-камикадзе
В этот же день марионетка Кремля, херсонский коллаборант Владимир Сальдо объявил, что жителей временно захваченных районов Херсонской области собираются вывозить на левый берег Днепра.