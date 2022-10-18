В Николаевской области заметили иранские дроны-камикадзе — Ким 18 октября, 23:56 Shahed-136 (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Во вторник, 18 октября, в Николаевской области зафиксировали наличие иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Мопеды в области», — заявил Ким.

По его словам, сейчас происходит поиск иранских дронов.

Позже он также прокомментировал заявления коллаборантов и оккупантов в Херсонской области о том, что они планируют отступать.

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«Все эти высказывания оккупантов, что они будут отходить и принимать сложные решения — какой-то обман, если честно. Думаю, собака не там зарыта», — заявил он.

18 октября агентство Reuters сообщило, что Иран готовится предоставить РФ ракеты «земля-земля» в добавок к большому количеству дронов-камикадзе

В этот же день марионетка Кремля, херсонский коллаборант Владимир Сальдо объявил, что жителей временно захваченных районов Херсонской области собираются вывозить на левый берег Днепра.