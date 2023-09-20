СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, ее главарь работал на оборонном заводе Николаевской области 20 сентября, 11:03 Задержали главаря агентурной сети РФ и троих его «помощников» (Фото:СБУ)

Контрразведка Службы безопасности Украины провела многоэтапную спецоперацию и обезвредила агентурную сеть РФ в Николаевской области.

По данным ведомства, злоумышленники собирали разведданные о количестве и видах военной техники прибывающих в регион Сил обороны Украины для ремонта и техобслуживания.

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Главарем вражеской группировки оказался работник местного оборонного предприятия, его российская разведка завербовала еще во время его обучения в военном институте бывшего СССР.

Предатель находился в «режиме ожидания» и был «расконсервирован» после начала полномасштабного вторжения в РФ.

Он создал собственную агентурную сеть на территории южного региона — в нее вошли жена и двое знакомых из Николаева и Очакова.

Следствие установило, что злоумышленники действовали по двум основным направлениям разведывательно-подрывной деятельности.

На первом были задействованы супруги российских агентов, которые собирали информацию об образцах и техническом состоянии украинского вооружения на оборонном заводе. Они использовали свой доступ к секретной документации и другим закрытым сведениям режимного объекта.

Еще два вражеских агента отслеживали места базирования и маршруты перемещения подразделений ВСУ.

Отмечается, что контрразведчики СБУ сработали на опережение и разоблачили агентурную сеть РФ до передачи данных. Все четыре участника группировки задержаны с поличным.

Во время обысков у предателей изъяты российские документы, запрещенная коммунистическая символика и незарегистрированное оружие.

Трем задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Четвертому фигуранту инкриминирована ч. 2 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении, боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Все они находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.