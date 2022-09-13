СБУ задержала пророссийского пропагандиста и «охотника» за РСЗО HIMARS 13 сентября, 14:51 Один из задержанных также причастен к обстрелу гражданской инфраструктуры Николаева (Фото:СБУ)

В Николаевской области разоблачили двух российских агентов, занимавшихся отслеживанием передвижений подразделений ВСУ и распространением кремлевской пропаганды.

Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Как отмечается, отдельной задачей одного из злоумышленников была «охота» на реактивные системы залпового огня HIMARS, которые из-за своей поразительной эффективности стали приоритетной целью для российских захватчиков.

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Фото: СБУ

Фото: СБУ

Кроме того, он собирал для своих кураторов координаты объектов критической инфраструктуры региона и корректировал удары по Варваровскому мосту в Николаеве.

Второй задержанный «работал на информационном фронте», где «отвечал за маскировку пользователей и поклонников пророссийских Telegram-чатов».

«Кроме того, злоумышленник распространял материалы, в которых оправдывается или отрицается вооруженная агрессия России против Украины», — добавили в СБУ.

Фото: СБУ

В настоящее время корректировщику сообщили о подозрении по ч.3 ст. 114−2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ), а второму фигуранту — ст. 436−2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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