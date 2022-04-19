Большинство пострадавших — гражданские. В Николаевской области за минувшие сутки ранения получили десять человек — облсовет 19 апреля, 11:28 Цей матеріал також доступний українською В Николаевской области за сутки ранения получили десять человек (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили десять человек.

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Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

«К счастью, детей среди пострадавших нет. Большинство пострадавших — гражданские», — написала она.

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По ее словам, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 295 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область.

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В ночь на 19 апреля российские оккупанты обстреляли Николаев из артиллерии. По данным спасателей, в результате атаки возник пожар в жилом доме и складском помещении строительного магазина на Херсонском шоссе.



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