Большинство пострадавших — гражданские. В Николаевской области за минувшие сутки ранения получили десять человек — облсовет
В Николаевской области за сутки ранения получили десять человек (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)
За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили десять человек.
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Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
«К счастью, детей среди пострадавших нет. Большинство пострадавших — гражданские», — написала она.
По ее словам, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.
В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 295 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область.
В ночь на 19 апреля российские оккупанты обстреляли Николаев из артиллерии. По данным спасателей, в результате атаки возник пожар в жилом доме и складском помещении строительного магазина на Херсонском шоссе.
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