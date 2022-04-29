Пострадавшие были госпитализированы. В Николаевской области за минувшие сутки ранения получили 13 человек — облсовет

29 апреля, 12:53
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В Николаевской области за сутки ранения получили 13 человек (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

В Николаевской области за сутки ранения получили 13 человек (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

В Николаевской области за минувшие сутки ранения получили 13 человек.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

«К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь», – написала она.

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По ее словам, в общей сложности по состоянию на утро пятницы, 29 апреля в николаевских больницах находятся 137 граждан, пострадавших от атак оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=icJZHJkzFxo
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаевская область Война России против Украины

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