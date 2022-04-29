Пострадавшие были госпитализированы. В Николаевской области за минувшие сутки ранения получили 13 человек — облсовет
В Николаевской области за сутки ранения получили 13 человек (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)
В Николаевской области за минувшие сутки ранения получили 13 человек.
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Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
«К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь», – написала она.
По ее словам, в общей сложности по состоянию на утро пятницы, 29 апреля в николаевских больницах находятся 137 граждан, пострадавших от атак оккупантов.
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