В Николаевской области ВСУ сбили российский дрон-камикадзе — Воздушное командование Юг 26 июля, 20:33 Российский дрон пытался атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)

В Николаевской области украинские силы сбили дрон-камикадзе оккупантов типа Ланцет, сообщает Воздушное командование Юг.

«26 июля воинами командования Юг сбит ударный беспилотный летательный аппарат типа Ланцет», — говорится в сообщении командования в Facebook.

Отмечается, что российский дрон пытался атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области.

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Максимальная скорость дрона-камикадзе Ланцет составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке цели. Дальность действия — 40 км.

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