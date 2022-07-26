В Николаевской области ВСУ сбили российский дрон-камикадзе — Воздушное командование Юг

26 июля, 20:33
Российский дрон пытался атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)

Российский дрон пытался атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)

В Николаевской области украинские силы сбили дрон-камикадзе оккупантов типа Ланцет, сообщает Воздушное командование Юг.

«26 июля воинами командования Юг сбит ударный беспилотный летательный аппарат типа Ланцет», — говорится в сообщении командования в Facebook.

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Отмечается, что российский дрон пытался атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области.

Видео дня
https://www.facebook.com/kpszsu/posts/423815209786433

Максимальная скорость дрона-камикадзе Ланцет составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке цели. Дальность действия — 40 км.

https://www.youtube.com/embed/2MbrDLC0eBg
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Николаевская область Дроны

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