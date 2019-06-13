В Николаевской области в результате аварии микроавтобуса один человек погиб, еще четверо получили травмы Сегодня, 13:59 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Водитель микроавтобуса не справился с управлением Нацполиция

На автодороге Одесса — Мелитополь — Новоазовск в Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса Toyota Hiace.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

Как отмечается, авария произошла возле села Половинки Березанского района.

В результате происшествия 66-летний водитель микроавтобуса погиб на месте.

Кроме того, пострадали также четверо пассажиров. Они были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

Согласно предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.