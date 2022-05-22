В Николаевской области в результате атак оккупантов за сутки ранены девять человек
Последствия обстрела оккупантами Николаевской области (Фото:Николаевский областной совет via Facebook)
В результате обстрелов российскими войсками Николаевской области в субботу, 21 мая, девять человек получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницы и получают необходимую помощь.
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Об этом сообщает Николаевский областной совет.
«Сейчас больше всего достается Березнеговатской и Широковской общинам и городу Николаеву. В очередной раз уничтожены жилые дома», — говорится в сообщении.
Отмечено, что по состоянию на утро воскресенья, 22 мая, в николаевских больницах находится 151 человек, пострадавший от атак оккупантов на Николаевскую область.
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