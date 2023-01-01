В Николаевской области в Новый год женщине помогли родить ребенка по Skype 1 января, 18:56 Женщина родила девочку 31 декабря около полуночи (Фото:Виталий Ким/Telegram)

В селе Бугское Николаевской области вечером 31 декабря у женщины начались роды. По дороге к ней скорая застряла в грязи — она родила ребенка по Skype.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

На помощь медикам, которые не смогли доехать до беременной, отправили ГСЧС. Тогда к родам по Skype подключили акушерку из Новой Одессы.

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Их принимала медсестра Бугской больницы Лилия Сухорская, а по телефону — врач Новоодесской центральной районной больницы Татьяна Любенко. Пока скорую доставали из грязи, женщина родила около полуночи девочку.

Фото: Виталий Ким/Telegram

1 января в Николаевской области родились 12 детей — пять девочек и семь мальчиков.

31 декабря во время массированной атаки на Украину Россия ударила по жилому сектору Николаева шестью ракетами типа Искандер. В результате обстрела ранения получили семь человек.