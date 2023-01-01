В Николаевской области в Новый год женщине помогли родить ребенка по Skype

1 января, 18:56
Поделиться:
Женщина родила девочку 31 декабря около полуночи (Фото:Виталий Ким/Telegram)

Женщина родила девочку 31 декабря около полуночи (Фото:Виталий Ким/Telegram)

В селе Бугское Николаевской области вечером 31 декабря у женщины начались роды. По дороге к ней скорая застряла в грязи — она родила ребенка по Skype.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

На помощь медикам, которые не смогли доехать до беременной, отправили ГСЧС. Тогда к родам по Skype подключили акушерку из Новой Одессы.

Видео дня

Их принимала медсестра Бугской больницы Лилия Сухорская, а по телефону — врач Новоодесской центральной районной больницы Татьяна Любенко. Пока скорую доставали из грязи, женщина родила около полуночи девочку.

Виталий Ким/Telegram
Фото: Виталий Ким/Telegram

1 января в Николаевской области родились 12 детей — пять девочек и семь мальчиков.

31 декабря во время массированной атаки на Украину Россия ударила по жилому сектору Николаева шестью ракетами типа Искандер. В результате обстрела ранения получили семь человек.

https://www.youtube.com/watch?v=roX6RVQEFuI
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Skype Николаевская область Роды

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X