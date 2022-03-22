В Николаевской области бронетехнику РФ уничтожили прямо на переправе — видео

22 марта, 09:48
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ВС РФ успели навести понтонный мост, но воспользоваться им уже не смогли (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

ВС РФ успели навести понтонный мост, но воспользоваться им уже не смогли (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

Украинские военные разбили бронетехнику ВС РФ прямо во время ее попытки переправиться через реку в Николаевской области.

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов, опубликовав видео с последствиями разгрома военной колонны.

По его словам, российские оккупанты навели понтонный мост и уже начали движение по ней, когда попали под огонь ВСУ.

Видео дня

В результате этого переправа и техника противника были полностью уничтожены.

https://www.youtube.com/watch?v=FLVZniul3vY
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Николаевская область Российская военная техника Война России против Украины

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