В Николаевской области бронетехнику РФ уничтожили прямо на переправе — видео
ВС РФ успели навести понтонный мост, но воспользоваться им уже не смогли (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)
Украинские военные разбили бронетехнику ВС РФ прямо во время ее попытки переправиться через реку в Николаевской области.
Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов, опубликовав видео с последствиями разгрома военной колонны.
По его словам, российские оккупанты навели понтонный мост и уже начали движение по ней, когда попали под огонь ВСУ.
В результате этого переправа и техника противника были полностью уничтожены.
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