В Николаевской области бронетехнику РФ уничтожили прямо на переправе — видео 22 марта, 09:48 Цей матеріал також доступний українською ВС РФ успели навести понтонный мост, но воспользоваться им уже не смогли (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

Украинские военные разбили бронетехнику ВС РФ прямо во время ее попытки переправиться через реку в Николаевской области.

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов, опубликовав видео с последствиями разгрома военной колонны.

По его словам, российские оккупанты навели понтонный мост и уже начали движение по ней, когда попали под огонь ВСУ.

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В результате этого переправа и техника противника были полностью уничтожены.

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