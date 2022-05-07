В Николаевской области ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника — Генштаб 7 мая, 08:07 Цей матеріал також доступний українською В Николаевской области ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

В Николаевской области подразделениями сил обороны был уничтожен склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В населенном пункте Ивано-Кепине подразделениями сил обороны был уничтожен склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным штаба, в Южнобужском направлении враг наносил огненное поражение с применением артиллерии по позициям наших войск.

Враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры города Николаев ракетами и реактивными системами залпового огня.

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