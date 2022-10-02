Атаковали Николаевскую область. Воздушные силы ВСУ сбили пять из семи иранских дронов Shahed-136 2 октября, 09:09 Воздушные силы сбили пять иранских дронов Shahed-136, которые атаковали Николаевскую область (Фото:UkrArmyBlog/Twitter)

В ночь на воскресенье, 2 октября, украинские зенитчики сбили пять из семи иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые атаковали Николаевскую область.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

«Пять из семи Shahed-136 уничтожены военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование Юг Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

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13 сентября украинские военные впервые сбили дрон Shahed-136 — это произошло вблизи Купянска.

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана «сотни» беспилотников. По данным CNN, стране-агрессору передали три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.



Инфографика: НВ