С начала войны в Николаевской области от обстрелов оккупантов погибли 255 гражданских, из них девять детей — Ким 20 мая, 14:56 Цей матеріал також доступний українською Жилой дом, поврежденный в результате обстрела в Николаеве (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В Николаевской области с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины войны погибли 255 гражданских людей, среди них девять детей, еще 991 человек пострадал.



Война России против Украины — главные события 20 мая

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким на брифинге в Украинском Медиацентре 20 мая.

"На Николаевщине с начала войны погибли 255 гражданских людей, и еще более 990 пострадали. Кроме того, сейчас уже повреждены или разрушены более 3,5 тысяч гражданских объектов", — сказал Ким.

Видео дня

По его словам, оккупанты обстреливают Николаевщину с линии разграничения между Херсонской и Николаевской областями. Также он демотивирован, окапывается на занятых позициях.

"Эффективная работа наших ВСУ не позволяет врагу аккумулировать достаточно сил для улучшения своих тактических положений на фронте", — отметил Ким.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.