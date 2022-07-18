«Привезли съемочную группу». В Николаевской области войска РФ обстреляли двор многоэтажки для сюжета, четверо погибших — ОВА 18 июля, 16:44 Последствия российского обстрела (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В Снегиревке Николаевской области войска РФ обстреляли двор многоэтажки для сюжета, в результате погибли четыре человека.

Об этом сообщил пресс-секретарь Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук в Facebook.

«Российские ублюдки обстреляли крайний двор многоэтажки на окраине города для создания картинки, предварительно привезли съемочную группу», — написал он.

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Фото: www.facebook.com/Taclbery

По его словам, в результате погибли четыре человека.

«Как обычно, для российских террористов человеческая жизнь ничего не стоит. Будут валить на ВС УКРАИНЫ», — написал он.



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