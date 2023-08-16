Более 100 тысяч долларов ежемесячно. В Николаевской области психбольница продавала «липовые» справки о непригодности к службе 16 августа, 18:08 Медицинские справки стоили 1,5 тысячи долларов (Фото:ГБР)

ГБР разоблачило схему заработка в Николаевском областном центре психического здоровья, где оформляли фальшивые медицинские справки о непригодности к военной службе. Фигурантам дела грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом в среду, 16 августа, сообщило Государственное бюро расследований.

По данным Госбюро расследований, «бизнес» организовал директор медицинского учреждения. Он привлек к делу подчиненных врачей, которые изготавливали необходимые справки, и правоохранителя, который подбирал клиентов.



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Медицинские справки с вымышленными психическими болезнями, которые были основанием для снятия с воинского учета в военкоматах, стоили 1,5 тысячи долларов.



По данным следствия, соучастники каждый месяц оформляли такие фальшивые справки на более 100 тысяч долларов.



Работники ГБР провели обыски по месту работы и жительства фигурантов, во время которых были найдены и изъяты документы и средства коммуникации, подтверждающие факт незаконной деятельности.

Сейчас также устанавливаются личности врачей, которые выписывали справки.

Сейчас решается вопрос о сообщение директору областного центра психического здоровья и правоохранителю о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

