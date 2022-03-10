В Николаевской области авиация разбила колонну снабжения оккупантов — Виталий Ким 10 марта, 11:01 Цей матеріал також доступний українською В Николаевской области разбили колонну снабжения оккупантов (Фото:Генштаб)

Украинская авиация разбила колонну снабжения российских оккупантов в Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Враг делает ротацию. Мы тоже хорошо отработали ночью. Авиация разбила колонну снабжения. Отработал арта по их позициям и танкам. Это помогло нам выдвинуться вперед», — отметил он.

Также Ким добавил, что у украинских бойцов «снова добавилось техники».

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