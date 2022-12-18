В Николаевской области с моста в реку упал автомобиль. Среди пяти погибших двое детей
Автомобиль подняли с реки на берег с помощью крана (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области/Facebook)
В Николаевской области в селе Конецполь Первомайского района с моста в реку Кодыма упал автомобиль в воскресенье, 18 декабря. Пятеро человек погибли, среди них двое детей.
Об этом информирует ГСЧС.
Сообщение на спецлинию 101 поступило около 14:00. Прибыв на место, спасатели провели работы по деблокированию тел погибших, в том числе двух девочек, которые родились в 2015 и 2017 годах.
Всего к работам от ГСЧС привлекли шестерых спасателей и одну единицу техники. Автомобиль Mitsubishi Sigma подняли из водоема на берег с помощью крана, предоставленного местными органами власти. Причины и обстоятельства инцидента устанавливает полиция.