В Николаевской области с моста в реку упал автомобиль. Среди пяти погибших двое детей

18 декабря, 17:46
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Автомобиль подняли с реки на берег с помощью крана (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области/Facebook)

Автомобиль подняли с реки на берег с помощью крана (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области/Facebook)

В Николаевской области в селе Конецполь Первомайского района с моста в реку Кодыма упал автомобиль в воскресенье, 18 декабря. Пятеро человек погибли, среди них двое детей.

Об этом информирует ГСЧС.

Сообщение на спецлинию 101 поступило около 14:00. Прибыв на место, спасатели провели работы по деблокированию тел погибших, в том числе двух девочек, которые родились в 2015 и 2017 годах.

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Всего к работам от ГСЧС привлекли шестерых спасателей и одну единицу техники. Автомобиль Mitsubishi Sigma подняли из водоема на берег с помощью крана, предоставленного местными органами власти. Причины и обстоятельства инцидента устанавливает полиция.

Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области
Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области
Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области
Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Автомобиль ГСЧС Николаевская область Река

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