В Николаевской области ПВО сбила российскую ракету — Ким
Российская ракета в районе Харькова (Фото:Ukraine July 30, 2022)
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области ПВО сбила российскую ракету.
В Telegram он уточнил, что ракета была сбита в районе населенного пункта Доманивка.
Доманивка находится на севере области недалеко от Южно-украинской АЭС.
Ранее Генштаб сообщал, что в акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.
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