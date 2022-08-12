В Николаевской области ПВО сбила российскую ракету — Ким

12 августа, 20:37
Российская ракета в районе Харькова (Фото:Ukraine July 30, 2022)

Российская ракета в районе Харькова (Фото:Ukraine July 30, 2022)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области ПВО сбила российскую ракету.

В Telegram он уточнил, что ракета была сбита в районе населенного пункта Доманивка.

Доманивка находится на севере области недалеко от Южно-украинской АЭС.

Скриншот Google Maps
Фото: Скриншот Google Maps

Ранее Генштаб сообщал, что в акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Николаевская область Виталий Ким

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