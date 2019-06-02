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В Николаевской области произошло ДТП: два человека погибли, один ранен

Сегодня, 19:24
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В Николаевской области произошло ДТП: два человека погибли, один ранен - фото

Нацполиция

В ДТП погибли двое

Вблизи Кривого Озера произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли оба водителя и травмировалась одна пассажирка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

27-летний водитель ВАЗа, сотрудник Кривоозерского отделения полиции, находившийся в отпуске, погиб на месте ДТП. 34-летний водитель второго автомобиля от полученных телесных повреждений скончался в больнице, его 33-летняя жена также была госпитализирована.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Теги:   Николаевская область ДТП

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