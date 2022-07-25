В Николаевской области погиб командир 28 бригады полковник Виталий Гуляев

25 июля, 00:49
Виталий Гуляев защищал юг Украины (Фото:Петр Порошенко/Facebook)

Виталий Гуляев защищал юг Украины (Фото:Петр Порошенко/Facebook)

Народный депутат от партии Европейская солидарность Алексей Гончаренко сообщил, что на юге Украины погиб командир 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, полковник Виталий Гуляев.

«Он воевал на передовой еще с 2014 года, а командиром одесской 28-й бригады стал в сентябре 2021 года. До последнего отважно защищал южное направление от врага», — сообщил Гончаренко.

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Глава Евросолидарности и бывший президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что виделся с Гуляевым на фронте несколько недель назад.

Порошенко отметил, что благодаря бригаде Гуляева оккупанта не смогли высадить десант в районе Коблево и развить наступление на Одессу и Николаев.

«Обращаюсь к одесситам, мэру Одессы, горсовету. Поддержите инициативу нашей команды переименовать одну из улиц Одессы в честь полковника Гуляева. Его бригада очень многое сделала для защиты города. И сделает еще больше», — заявил Порошенко.

https://www.youtube.com/watch?v=mqN8exBvFOs
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Петр Порошенко Николаевская область Война в Украине Алексей Гончаренко Война России против Украины

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