«Бежали и снимали». В Николаевской области оккупанты обстреляли журналистов из Португалии

20 июля, 16:30
Съемочная группа попала под обстрел в селе Лиманы (Фото:SPILKA News/Telegram)

Съемочная группа попала под обстрел в селе Лиманы (Фото:SPILKA News/Telegram)

В селе Лиманы Николаевской области съемочная группа португальского общественного вещателя RTP попала под обстрел войск РФ.

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины в Telegram.

Отмечается, что съемочная группа во главе с португальским военным корреспондентом Антонио Матеусом попала под обстрел в селе Лиманы.

Видео дня

«Бежали и снимали», — приводит союз слова журналиста Андрея Коваленко, который работает с командой RTP.

https://www.youtube.com/embed/LLUZCEHrWiY
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Николаевская область Нападение на журналистов Журналист

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