«Бежали и снимали». В Николаевской области оккупанты обстреляли журналистов из Португалии
Съемочная группа попала под обстрел в селе Лиманы (Фото:SPILKA News/Telegram)
В селе Лиманы Николаевской области съемочная группа португальского общественного вещателя RTP попала под обстрел войск РФ.
Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины в Telegram.
Отмечается, что съемочная группа во главе с португальским военным корреспондентом Антонио Матеусом попала под обстрел в селе Лиманы.
«Бежали и снимали», — приводит союз слова журналиста Андрея Коваленко, который работает с командой RTP.
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