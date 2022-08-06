В результате артобстрела в Николаевской области есть раненные, одна женщина погибла

6 августа, 17:06
Спасатель пытается потушить пожар, возникший в результате обстрела российских войск в Николаевской области, 6 августа (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Спасатель пытается потушить пожар, возникший в результате обстрела российских войск в Николаевской области, 6 августа (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В Николаевской области оккупационные войска совершили артиллерийский обстрел пгт Березнеговатое.

«В результате – 5 человек ранены. К сожалению, есть погибшая — пенсионерка, всю жизнь проработавшая медсестрой», — сообщила в своем Telegram-канале глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

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Суспільне со ссылкой на своих корреспондентов также сообщало о взрывах 6 августа во время воздушной тревоги в самом Николаеве.

5 августа, войска РФ обстреляли Николаев. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате обстрела есть погибшие и более 10 раненых. Позже глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила о 22 раненых.

С 23:00 пятницы, 5 августа, в городе введен комендантский час, который будет действовать до 05:00 понедельника, 8 августа. Это может быть сделано для поиска корректировщиков огня.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Артиллерийский удар Николаевская область Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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