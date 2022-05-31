В Николаевской области оккупанты обстреляли дом, в котором находились двое детей — Ким 31 мая, 10:38 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела оккупантами Николаевской области (Фото:Николаевский областной совет via Facebook)

В Николаевской области военные РФ обстреляли дом, в котором находились двое детей. Они остались живы.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении в Telegram.

«Продолжаются интенсивные обстрелы города и области. Засранцы попали в дом с двумя детьми. Дети живы. Наши военные теснят врага. Все идет по плану», — сказал Ким.

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Также глава ОВА добавил, что записал видеообращение, потому что оккупанты распространяют слухи, что он умер.

Вечером в воскресенье, 29 мая, оккупанты обстреляли город Новый Буг Николаевской области.



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