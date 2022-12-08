В Николаевской области обнаружили тела троих убитых россиянами мирных жителей

8 декабря, 15:15
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Правоохранители продолжают фиксировать военные преступления российских оккупантов (Фото:Офис генерального прокурора)

Правоохранители продолжают фиксировать военные преступления российских оккупантов (Фото:Офис генерального прокурора)

В селе Новопетровка Николаевской области правоохранители обнаружили тела троих мирных жителей. У погибших зафиксированы следы пыток.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, тела принадлежат местным жителям — мужчинам 39, 42 и 55 лет.

Согласно выводам судебно-медицинских экспертов, у погибших зафиксированы следы пыток. Двое мужчин имеют огнестрельные ранения.

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Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

https://www.youtube.com/embed/VGg_7vuaO4A
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Мирные жители Николаевская область Военные преступления Военные преступления РФ Офис генерального прокурора Война России против Украины

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