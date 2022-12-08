В Николаевской области обнаружили тела троих убитых россиянами мирных жителей
Правоохранители продолжают фиксировать военные преступления российских оккупантов (Фото:Офис генерального прокурора)
В селе Новопетровка Николаевской области правоохранители обнаружили тела троих мирных жителей. У погибших зафиксированы следы пыток.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, тела принадлежат местным жителям — мужчинам 39, 42 и 55 лет.
Согласно выводам судебно-медицинских экспертов, у погибших зафиксированы следы пыток. Двое мужчин имеют огнестрельные ранения.
Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).