В Николаевской области обнаружили тела троих убитых россиянами мирных жителей 8 декабря, 15:15 Правоохранители продолжают фиксировать военные преступления российских оккупантов (Фото:Офис генерального прокурора)

В селе Новопетровка Николаевской области правоохранители обнаружили тела троих мирных жителей. У погибших зафиксированы следы пыток.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, тела принадлежат местным жителям — мужчинам 39, 42 и 55 лет.

Согласно выводам судебно-медицинских экспертов, у погибших зафиксированы следы пыток. Двое мужчин имеют огнестрельные ранения.

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Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).