В освобожденных районах Николаевской области обнаружили более 100 мин, которые враг спрятал в школах — фото
СБУ установила местонахождение схронов с российскими средствами поражения (Фото:ssu.gov.ua)
В среду, 16 ноября СБУ в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области установила местонахождение схронов с российскими средствами поражения.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Среди изъятого – сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты.
Также вражеские тайники со взрывчаткой были обустроены на территории социальных объектов, в том числе больниц и школ захваченных населенных пунктов региона.
В результате масштабной оперативной работы, в недавно освобожденном городе Снигиревка Баштанского района, только за два дня сотрудники СБУ обнаружили:
- более 200 танковых снарядов,
- более 100 мин,
- восемь артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки,
- 15 выстрелов в противотанковые ракетные комплексы,
- 13 боевых гранат Ф-1,
- четыре единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы,
- более 15 тысяч патронов разного калибра.
В СБУ заявили, что боевые убежища враг обустроил для создания резерва оккупационных группировок РФ и проведения диверсий на южном направлении.
Изъятые средства поражения переданы для нужд ВСУ.