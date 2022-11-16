В освобожденных районах Николаевской области обнаружили более 100 мин, которые враг спрятал в школах — фото

16 ноября, 13:30
Поделиться:
СБУ установила местонахождение схронов с российскими средствами поражения (Фото:ssu.gov.ua)

СБУ установила местонахождение схронов с российскими средствами поражения (Фото:ssu.gov.ua)

В среду, 16 ноября СБУ в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области установила местонахождение схронов с российскими средствами поражения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди изъятого – сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты.

Также вражеские тайники со взрывчаткой были обустроены на территории социальных объектов, в том числе больниц и школ захваченных населенных пунктов региона.

Видео дня

ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

В результате масштабной оперативной работы, в недавно освобожденном городе Снигиревка Баштанского района, только за два дня сотрудники СБУ обнаружили:

  • более 200 танковых снарядов,
  • более 100 мин,
  • восемь артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки,
  • 15 выстрелов в противотанковые ракетные комплексы,
  • 13 боевых гранат Ф-1,
  • четыре единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы,
  • более 15 тысяч патронов разного калибра.

В СБУ заявили, что боевые убежища враг обустроил для создания резерва оккупационных группировок РФ и проведения диверсий на южном направлении.

Изъятые средства поражения переданы для нужд ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=5DOKUFU2DA4
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Николаевская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X