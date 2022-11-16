В освобожденных районах Николаевской области обнаружили более 100 мин, которые враг спрятал в школах — фото 16 ноября, 13:30 СБУ установила местонахождение схронов с российскими средствами поражения (Фото:ssu.gov.ua)

В среду, 16 ноября СБУ в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области установила местонахождение схронов с российскими средствами поражения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди изъятого – сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты.

Также вражеские тайники со взрывчаткой были обустроены на территории социальных объектов, в том числе больниц и школ захваченных населенных пунктов региона.

Видео дня

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В результате масштабной оперативной работы, в недавно освобожденном городе Снигиревка Баштанского района, только за два дня сотрудники СБУ обнаружили:

более 200 танковых снарядов,

более 100 мин,

восемь артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки,

15 выстрелов в противотанковые ракетные комплексы,

13 боевых гранат Ф-1,

четыре единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы,

более 15 тысяч патронов разного калибра.

В СБУ заявили, что боевые убежища враг обустроил для создания резерва оккупационных группировок РФ и проведения диверсий на южном направлении.

Изъятые средства поражения переданы для нужд ВСУ.