В Николаевской области нашли место дислокации российских военных 7 марта, 16:15 Место дислокации российских военных (Фото:Офис генпрокурора)

В селе Бурхановка Николаевской области провоохранители обнаружили очередное место дислокации российских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В селе Бурхановка Снигиревской территориальной общины правоохранители провели осмотр мест дислокации военнослужащих РФ и обнаружили ряд следов их пребывания.

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«Военные армии РФ оставили значительное количество боеприпасов, документы, а также другие сведения, которые помогут в идентификации конкретных военных преступников», — говорится в сообщении.

Продолжается расследование по фактам нарушений законов и обычаев войны.