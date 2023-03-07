В Николаевской области нашли место дислокации российских военных
Место дислокации российских военных (Фото:Офис генпрокурора)
В селе Бурхановка Николаевской области провоохранители обнаружили очередное место дислокации российских военных.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
В селе Бурхановка Снигиревской территориальной общины правоохранители провели осмотр мест дислокации военнослужащих РФ и обнаружили ряд следов их пребывания.
«Военные армии РФ оставили значительное количество боеприпасов, документы, а также другие сведения, которые помогут в идентификации конкретных военных преступников», — говорится в сообщении.
Продолжается расследование по фактам нарушений законов и обычаев войны.