В Николаевской области командир взвода требовал у подчиненных отдавать ему часть выплат 15 июня, 00:10 Задержание подозреваемого (Фото:Офис генпрокурора)

В Николаевской области будут судить командира взвода одной из воинских частей ВМС ВСУ, который угрожал подчиненным и требовал деньги за однодневное увольнение. В частности, в сентябре он ударил своего подчиненного, чтобы показать преимущество.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным расследования, в 2022 году командир взвода требовал от своих подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения.

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Также за взятки он не проводил против них служебные расследования и предоставлял противоправные разрешения на увольнение. В общей сложности главный сержант получил 600 тысяч грн неправомерной выгоды.

Кроме того, в сентябре 2022 года он ударил кулаком в предплечье подчиненного, демонстрируя преимущество над ним, чем причинил телесные повреждения.

Во время обыска по месту жительства командира взвода правоохранители обнаружили и изъяли автомат Калашникова АК-12 и 270 патронов. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт по пяти статьям Уголовного кодекса Украины против командира взвода по фактам вымогательства чужого имущества с угрозой насилия, незаконного обращения с оружием и боеприпасами, получения неправомерной выгоды, неповиновения и применения насилия к подчиненным.

Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.