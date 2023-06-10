Из-за подрыва Каховской ГЭС. В Николаевской области отрезаны все подъезды к селу, где живут сотни людей 10 июня, 17:43 Затопленные дома (Фото:ГСЧС/Facebook)

В Николаевской области в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС частично подтоплен 31 населенный пункт. К селу Афанасовка Снигиревской громады полностью отрезаны подъезды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Отмечается, что из-за поднятия уровня воды в русле реки Днепр, произошло поднятие уровня Бугского лимана, реки Южный Буг, Ингул, Ингулец и Высунь, в результате чего частично подтоплен 31 населенный пункт. Речь идет о подтоплении 540 зданий, 856 огородов, 549 хозяйств.

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Кроме того, полностью отрезаны подъезды к селу Афанасовка, где проживает 379 жителей.

В ГСЧС сообщили, что двумя оперативными группами спасателей осуществляется мониторинг ситуации и уточнение информации. Привлечены четыре мотопомпы для дежурства в качестве аварийных насосов на насосной станции резервного водозабора Николаева.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжается даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рищук 8 июня сообщил о по меньшей мере восьми погибших в результате подтопления.