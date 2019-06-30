В Николаевской области горели два поля с пшеницей общей площадью почти 40 га Сегодня, 10:17 302 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

В субботу, 29 июня, в Николаевской произошел пожар сразу на двух полях с пшеницей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



«29 июня в 16:42 вблизи с. Таборовка Вознесенского района на поле ООО Дружба (общая площадь 59 га) возник пожар пшеницы на корню», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар ликвидировали в 17:45 на площади 23 га.

Второй пожар произошел в течение получаса после первого.

«29 июня в 17:11 вблизи с. Пески Баштанского района на поле ООО Головченко (общая площадь 40 га) возник пожар пшеницы на корню», — сказано в сообщении.

В 18:30 спасатели ликвидировали возгорание на площади 14 га.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

К тушению привлекалось 20 человек и 8 единиц техники, из них от ГСЧС 14 человек и 3 единицы техники.