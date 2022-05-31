Взяты под стражу: в Николаевской области депутат и глава поселкового совета оказались пособниками оккупантов 31 мая, 11:21 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленники размещали оккупантов в школах и призывали местных сотрудничать с ними (Фото:Офис генпрокурора)

Правоохранители разоблачили в Николаевской области местного депутата и главу одного из поселковых советов, работавших на российских захватчиков.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Во время оккупации войсками РФ поселков Первомайское и Белозвезда в марте 2022 года указанные злоумышленники добровольно перешли на сторону врага и призвали к этому других местных жителей.

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Кроме того, фигуранты организовали размещение российских военных в школах, обеспечив их водой и электричеством.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

На данное время оба коллаборанта уже задержаны и уведомлены о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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