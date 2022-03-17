В Николаевской области пограничники с морпехами захватили российский грузовик с боеприпасами

17 марта, 12:03
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Украинским бойцам достался трофей (Фото:Госпогранслужба)

Украинским бойцам достался трофей (Фото:Госпогранслужба)

В Николаевской области во время зачистки одного населенного пункта от оккупантов пограничники с морпехами захватили грузовик с боеприпасами.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Враг скрылся, оставив грузовик, доверху забитый боеприпасами к разным видам стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Трофей пообещали передать Вооруженным силам Украины.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/297598369145707
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Госпогранслужба Украины Николаевская область Война России против Украины

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