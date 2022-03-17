В Николаевской области пограничники с морпехами захватили российский грузовик с боеприпасами
Украинским бойцам достался трофей (Фото:Госпогранслужба)
В Николаевской области во время зачистки одного населенного пункта от оккупантов пограничники с морпехами захватили грузовик с боеприпасами.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
«Враг скрылся, оставив грузовик, доверху забитый боеприпасами к разным видам стрелкового оружия», — говорится в сообщении.
Трофей пообещали передать Вооруженным силам Украины.
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