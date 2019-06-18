Сергей Фурса
Газпром тянет время. Чего ожидать Украине
Мирослав Маринович
Добавленная стоимость украинцев
Андрей Пионтковский
Война и мир Владимира Зеленского
Маша Ефросинина
Выдохните. Как бороться со стрессом
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

В Николаевской области активисты перекрыли трассу, образовалась многокилометровая пробка

Сегодня, 12:23
Цей матеріал також доступний українською
В Николаевской области активисты перекрыли трассу, образовалась многокилометровая пробка - фото

Преступности. НЕТ

Среди активистов — представители Нацкорпуса

В Николаевской области в районе села Марьяновка активисты перекрыли трассу Н-11 Днепр-Кривой Рог-Николаев.

По данным полиции, участники акции требуют ремонта дорог на данном участке. Митингующие перекрыли движение для грузового транспорта, они передвигаются по пешеходному переходу.

Как сообщают Українські новини, в акции принимают участие около 50 человек. Среди них есть представители Нацкорпуса.

Из-за акции протеста на трассе образовалась многокилометровая пробка.

Трасса Н-11 признана одной из худших по состоянию дорожного покрытия по всей стране. В 2019 году на ремонт участка выделено 60 млн гривен для Днепропетровской области и 180 млн гривен для Николаевской области.

Теги:   Ремонт дорог Трасса Николаевская область

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 12:24

img
Не только Коломойский: СМИ выяснили, с какими политиками и бизнесменами работал глава АП Богдан
События

Вчера, 14:55

img
В Одесской области в результате масштабного ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали
Компании/Рынки

Сегодня, 10:18

img
Правительство РФ разрешило скрывать данные о компаниях из Крыма

ТОП 3

События

16 июня, 17:42

img
В Украину возвращаются дожди и грозы — карта
15141
События

Вчера, 16:52

img
Украина не будет больше пытаться пройти Керченский пролив, как во время захвата моряков в ноябре — Хомчак
12491
События

Вчера, 11:03

img
Сообщения о занятии украинскими военными позиций в Донецке оказались фейком — ООС
5365

Новости Одессы

img
Полиция проверяет сообщение о «минировании» университета
img
Во дворе одесской высотки задержали рецидивиста с гранатой
img
Еще один одесский общественник решил попытать счастья на внеочередных выборах в Раду