В Николаевской области активисты перекрыли трассу, образовалась многокилометровая пробка Сегодня, 12:23 Цей матеріал також доступний українською Преступности. НЕТ Среди активистов — представители Нацкорпуса Преступности. НЕТ

В Николаевской области в районе села Марьяновка активисты перекрыли трассу Н-11 Днепр-Кривой Рог-Николаев.

По данным полиции, участники акции требуют ремонта дорог на данном участке. Митингующие перекрыли движение для грузового транспорта, они передвигаются по пешеходному переходу.

Как сообщают Українські новини, в акции принимают участие около 50 человек. Среди них есть представители Нацкорпуса.

Из-за акции протеста на трассе образовалась многокилометровая пробка.

Трасса Н-11 признана одной из худших по состоянию дорожного покрытия по всей стране. В 2019 году на ремонт участка выделено 60 млн гривен для Днепропетровской области и 180 млн гривен для Николаевской области.