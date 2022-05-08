В Николаевской области в результате многочисленных вражеских обстрелов за минувшие сутки пострадали люди, повреждены здания и авто — фото

8 мая, 13:50
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Последствия российских обстрелов Николаевской области (Фото:Нацполиция)

Последствия российских обстрелов Николаевской области (Фото:Нацполиция)

В результате российских атак по Николаевской области за прошедшие сутки, 8 мая, есть пострадавшие, повреждены жилые дома, автомобили, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Отмечается, что в течение 7 мая на номер 102 поступило 642 сообщения, подавляющее количество которых — об обстрелах. Следователи, криминалисты и взрывотехники работают на местах происшествий.

Видео дня

Каждый факт полицейские документируют по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил и обычаев войны).

Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция
Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Обстрел Николаевская область Национальная полиция Украины Война России против Украины

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