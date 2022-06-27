На юге Украины уничтожили 39 оккупантов и восемь единиц техники
Уничтоженная техника российской армии (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки на южном направлении были уничтожены 39 российских военных и их техника.
Всего было ликвидировано:
- 39️ рашистов;
- 1️ танк Т-72;
- 4️ единицы другой бронированной техники;
- 3️ единицы автомобильной техники.
Также были уничтожены два склада боеприпасов в Николаевской области и один в Херсонской.
«Нашими истребителями и вертолетами попарно отработаны 3️ авиационные удара по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонщины», — сообщили в командовании.
Отмечается, что в Черном море в готовности к нанесению ракетных ударов остаются два корабля, снаряженные 16 ракетами Калибр.
Днем ранее Россия ударила по Николаеву девятью ракетами в результате чего были повреждены гражданские объекты.
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