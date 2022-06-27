На юге Украины уничтожили 39 оккупантов и восемь единиц техники

27 июня, 05:24
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Уничтоженная техника российской армии (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная техника российской армии (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки на южном направлении были уничтожены 39 российских военных и их техника.

Всего было ликвидировано:

  • 39️ рашистов;
  • 1️ танк Т-72;
  • ​​4️ единицы другой бронированной техники;
  • 3️ единицы автомобильной техники.

Также были уничтожены два склада боеприпасов в Николаевской области и один в Херсонской.

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«Нашими истребителями и вертолетами попарно отработаны 3️ авиационные удара по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонщины», — сообщили в командовании.

Отмечается, что в Черном море в готовности к нанесению ракетных ударов остаются два корабля, снаряженные 16 ракетами Калибр.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/568886191484490/
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Днем ранее Россия ударила по Николаеву девятью ракетами в результате чего были повреждены гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=XXcMzG0TQYQ
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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