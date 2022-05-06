В Николаевской и Херсонской областях украинские бойцы уничтожили 24 оккупанта и вражеские беспилотники-разведчики 6 мая, 17:15 Цей матеріал також доступний українською Результаты работы защитников Украины в Херсонской области (Фото:Группировка войск Юг)

За последние сутки, 5 мая, украинские защитники Вооруженных Сил только на Юге страны уничтожили четверть сотни российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом сообщает ОК «Юг»



К утренним результатам уничтоженной техники и вооружения добавили еще два беспилотника. " Орлан" - по одному Николаевщине и Херсонщине. Их совсем заземлили.

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Эти беспилотники-разведчики вражеские войска используют для корректировки огня артиллерии. Теперь их на пару меньше. Все благодаря точным действиям наших подразделений.

Также, подразделения оперативного командования « Юг» за сутки уменьшили вражескую орду на 24 «освободителя»-преступника.

Вместе с тем, оккупанты продолжают тактику закрепления на позициях. В то же время, они не ведут активных боевых действий. Однако сосредотачивают усилия, чтобы наносить огневое поражение вдоль линии соприкосновения.

Также по Николаевщине противник снова наносил удары системами залпового огня. «Смерч». Также россияне ударили ракетой типа « Москит». К счастью, пострадавших среди местного населения нет.

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